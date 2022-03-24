Вице-премьер Украины Верещук сообщила о намерении обменять моряков с острова Змеиный

Вице-премьер также отметила, что уполномоченный по правам

человека в России Татьяна Москалькова обратилась к ней с предложением

партитетного обмена. Верещук выразила надежду, что Киеву в ближайшее время

удастся вернуть моряков с острова Змеиный.