Вице-премьер Украины Верещук сообщила о намерении обменять моряков с острова Змеиный

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных
территорий Украины Ирина Верещук заявила, что хочет провести обмен
военнопленными и вернуть моряков с острова Змеиный. Об этом сообщило украинское
издание «Общественное. Новости».
Вице-премьер также отметила, что уполномоченный по правам
человека в России Татьяна Москалькова обратилась к ней с предложением
партитетного обмена. Верещук выразила надежду, что Киеву в ближайшее время
удастся вернуть моряков с острова Змеиный.
Президент России Владимир Путин 24
февраля объявил о старте военной спецоперации на Украине. Глава государства
отметил, что РФ не намерена оккупировать страну, а действует исключительно с
целью защиты мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.
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