Вице-премьер России Абрамченко призвала увеличить упаковку некоторых видов детского питания

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Объем упаковки товаров детского питания может стать больше в России. Такое предложение внесла вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.
Данная инициатива позволит предотвратить дефицит упаковочных материалов. Так, Абрамченко предложила заменить тару для некоторых видов продуктов объемом 0,25 литра на упаковки 0,5 литра.
Предложение распространяется на питьевые смеси, молоко и кисломолочные продукты. В скором времени Роспотребнадзор подготовит необходимые предложения нормативных изменений.
Ранее депутат Сергей Лисовский опроверг пользу произведенного торговыми
сетями хлеба. Продукция не проходит необходимые стадии ферментации.
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