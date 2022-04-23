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    Вице-премьер России Абрамченко призвала увеличить упаковку некоторых видов детского питания

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вице-премьер России Абрамченко призвала увеличить упаковку некоторых видов детского питания

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    pixabay.com

    Объем упаковки товаров детского питания может стать больше в России. Такое предложение внесла вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале. 

    Данная инициатива позволит предотвратить дефицит упаковочных материалов. Так, Абрамченко предложила заменить тару для некоторых видов продуктов объемом 0,25 литра на упаковки 0,5 литра.

    Предложение распространяется на питьевые смеси, молоко и кисломолочные продукты. В скором времени Роспотребнадзор подготовит необходимые предложения нормативных изменений. 

    Ранее депутат Сергей Лисовский опроверг пользу произведенного торговыми
    сетями хлеба. Продукция не проходит необходимые стадии ферментации. 

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