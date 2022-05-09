Вице-премьер РФ Борисов: Россия создает новое поколение гиперзвуковых ракет

«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении “не допустить победы” России на Украине», — написал спикер в своем Telegram-канале.