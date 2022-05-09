Вице-премьер РФ Борисов: Россия создает новое поколение гиперзвуковых ракет

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Россия создает новое поколение гиперзвуковых ракет для различных носителей, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает «Интерфакс».
Вице-премьер подчеркнул, что ракетоносец Ту-22М3М уже испытывает новое изделие. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия помешала НАТО расшириться в восточном направлении, что объясняет игнорирование инициатив Москвы по безопасности.
Так Володин прокомментировал заявление стран G7 о российской спецоперации на Украине. В нем говорится о планах западных государств «не допустить победы».
«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении “не допустить победы” России на Украине», — написал спикер в своем Telegram-канале.