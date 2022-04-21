Вице-премьер Молдавии Спыну призвал граждан экономить энергию

Выполнение таких условий, по мнению Спыну, необходимо до тех

пор, пока на мировом рынке не стабилизируется ситуация с ценой на энергоносители. Из-за

того, что провалился тендер на проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз»,

вице-премьер предположил, что поставки российского газа могут прекратиться с 1

мая.