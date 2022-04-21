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    Вице-премьер Молдавии Спыну призвал граждан экономить энергию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вице-премьер Молдавии Спыну призвал граждан экономить энергию

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    globallookpress.com / Carsten Reisinger / imagebroker.com

    Жителей Молдавии призвали уменьшить потребление
    электроэнергии, газа и теплоэнергии. Об это заявил вице-премьер, министр
    инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

    Выполнение таких условий, по мнению Спыну, необходимо до тех
    пор, пока на мировом рынке не стабилизируется ситуация с ценой на энергоносители. Из-за
    того, что провалился тендер на проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз»,
    вице-премьер предположил, что поставки российского газа могут прекратиться с 1
    мая.

    «На данный момент ситуация кажется сложной, но с разумной,
    обоснованной экономией энергии мы проще преодолеем тяжелый период до тех пор,
    пока не стабилизируется ситуация на международном рынке», — отметил Спыну в
    Telegram-канале.

    Ранее глава конгломерата Virgin Group Ричард Брэнсон призвал
    жителей Запада отключить отопление и снизить скорость движения, чтобы уменьшить
    зависимость от российской энергии. Об этом он заявил 20 апреля в интервью CNBC.

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