Вице-премьер Молдавии Спыну призвал граждан экономить энергию

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Жителей Молдавии призвали уменьшить потребление
электроэнергии, газа и теплоэнергии. Об это заявил вице-премьер, министр
инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Выполнение таких условий, по мнению Спыну, необходимо до тех
пор, пока на мировом рынке не стабилизируется ситуация с ценой на энергоносители. Из-за
того, что провалился тендер на проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз»,
вице-премьер предположил, что поставки российского газа могут прекратиться с 1
мая.
«На данный момент ситуация кажется сложной, но с разумной,
обоснованной экономией энергии мы проще преодолеем тяжелый период до тех пор,
пока не стабилизируется ситуация на международном рынке», — отметил Спыну в
Telegram-канале.
Ранее глава конгломерата Virgin Group Ричард Брэнсон призвал
жителей Запада отключить отопление и снизить скорость движения, чтобы уменьшить
зависимость от российской энергии. Об этом он заявил 20 апреля в интервью CNBC.