Вице-премьер Молдавии Спыну объявил о закрытии воздушного пространства страны

Молдавия закроет свое воздушное пространство в 13:00 часов по московскому времени. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну.

Причиной закрытия воздушного пространства над республикой стало осложнение ситуации на Украине. Киев открыл огонь по Донецкой и Луганской народным республикам.

«Принимая во внимание ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Молдавии. Управление гражданской авиации выполнит рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто с 12:00 часов (13:00 по московскому времени). Рейсы будут направлены в другие аэропорты», — написал Спыну в своих соцсетях.

Президент России Владимир Путин ранее объявил начало военной спецоперации в Донбассе. На территорию РФ также въехали более 100 тысяч беженцев, которым предоставили временное размещение.

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