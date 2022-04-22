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    Вице-премьер Крыма Мурадов: Украина боится сближения южных регионов с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вице-премьер Крыма Мурадов: Украина боится сближения южных регионов с Россией

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    prt scr youtube.com/Андрей Молодцов

    Киевские власти панически боятся интеграции южных областей с Россией. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона
    Георгий Мурадов.

    В ходе специальной операции по демилитаризации Украины Херсон и Приазовье начали контролировать российские военные. В то время как нынешнее Правительство Украины идет по пути
    разрушения, южные регионы выбирают совместный с Москвой путь. 

    «Юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь,
    ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических
    связей с Крымом», — заявил Мурадов.

    Агрессивная риторика Киева не повлияет на желание жителей
    регионов сблизиться с РФ. Постпред считает, что именно страх мотивирует власти
    страны выпускать фейки.

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