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Киевские власти панически боятся интеграции южных областей с Россией. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона
Георгий Мурадов.
В ходе специальной операции по демилитаризации Украины Херсон и Приазовье начали контролировать российские военные. В то время как нынешнее Правительство Украины идет по пути
разрушения, южные регионы выбирают совместный с Москвой путь.
«Юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь,
ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических
связей с Крымом», — заявил Мурадов.
Агрессивная риторика Киева не повлияет на желание жителей
регионов сблизиться с РФ. Постпред считает, что именно страх мотивирует власти
страны выпускать фейки.
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