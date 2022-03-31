Вице-премьер Абрамченко заявила, что в России сахара хватит до нового урожая

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Запаса сахара в России хватит до нового урожая сахарной
свеклы. Об этом заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» вице-премьер
РФ Виктория Абрамченко.
По ее словам, запас сахара не будет исчерпан до сентября.
Его объем сейчас составляет два миллиона тонн. Также незадолго до этого было
принято решение приостановить его экспорт за границу.
«Сахара достаточно, на складах у заводов, его достаточно до
нового урожая», — указала Абрамченко.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ажиотаж
на продовольствие в России начинает спадать. По его словам, на складах
сформированы достаточные для обеспечения населения запасы продуктов питания.
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