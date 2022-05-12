Вице-мэра Уяра задержали по подозрению в халатности после массовых пожаров

По версии следствия, в Уяре была организована незаконная свалка с твердыми бытовыми отходами. Замглавы города по обеспечению жизнедеятельности и пожарной безопасности проигнорировал сообщение о необходимости убрать сухостой и мусор, а также не принял мер для ликвидации свалки.