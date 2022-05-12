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    Вице-мэра Уяра задержали по подозрению в халатности после массовых пожаров

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вице-мэра Уяра задержали по подозрению в халатности после массовых пожаров

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    Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации города Уяр Красноярского края. Чиновник стал фигурантом уголовного дела о халатности в связи с массовыми пожарами, передает РИА Новости.

    По версии следствия, в Уяре была организована незаконная свалка с твердыми бытовыми отходами. Замглавы города по обеспечению жизнедеятельности и пожарной безопасности проигнорировал сообщение о необходимости убрать сухостой и мусор, а также не принял мер для ликвидации свалки.

    Во время ураганного ветра отходы загорелись, пламя стремительно распространилось по городу. В результате сгорели 233 жилых дома.

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