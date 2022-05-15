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    Вице-мэр Риги Смилтенс допустил возможность отправки памятника Освободителям в Россию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Вице-мэр Риги Смилтенс допустил возможность отправки памятника Освободителям в Россию

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    Виктор Лисицын/Global Look Press

    Памятник Освободителям, который планируется снести в Риге, вероятно, могут разрешить забрать в Россию. Такой возможности не исключает вице-мэр города Эдвардс Смилтенс.

    По его словам, отправка монумента в Россию вполне возможна. Мемориалы, которые демонтируются, как правило, доставляют в специальное место для хранения.

    «А дальше уже принимается решение, что с ними делать. То есть вполне возможно, что если Россия хочет, то она может забрать этот памятник», — заявил Смилтенс в эфире местной радиостанции LR4.

    Вице-мэр Риги добавил, что на демонтаж памятника Освободителям даже в ускоренном формате может потребоваться от месяца до двух. При этом в России ранее уже выразили готовность переместить монумент в страну и установить на территории Ленобласти.

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