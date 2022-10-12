Vice: Илон Маск разговаривал с Владимиром Путиным перед публикацией поста о конфликте на Украине. Маск это прокомментировал

Илон Маск

Американский политолог Ян Бреммер в рассылке Eurasia Group написал, что Илон Маск перед публикацией своего твита (Twitter заблокирован в России) об исходе конфликта на Украине разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. О разговоре Бреммеру якобы рассказал сам миллиардер. Об этом сообщает издание Vice.

Так, по словам Бреммера, Маск обсудил с президентом России, на каких условиях тот готов пойти на мирные переговоры с Украиной. Ссылаясь на слова Маска, Бреммер заявил, что Россия готова вести переговоры в случае, если Крым останется частью России, а Украина признает вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Сама Украина при этом должна стать нейтральным государством. Этих условий, по словам политолога, Россия готова добиваться любой ценой.

Ян Бреммер также заявил, что Илон Маск отказал Украине в просьбе активировать системы спутниковой связи Starlink в Крыму.

Эту новость Илон Маск прокомментировал в своем твиттере, заявив, что это неправда. Нет, я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад, темой разговора был космос, — написал он.

Это подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отрицает, что у Путина и Маска был разговор перед публикацией твита, и подтвердил, что они общались в последний раз полтора года назад.

На прошлой неделе Илон Маск опубликовал в соцсети свой план разрешения конфликта на Украине. Он предложил несколько условий: Крым остается российским, Украина становится нейтральным государством, а в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут проведены повторные референдумы в присутствии ООН.

Он также призвал правительство Украины стремиться к переговорам ради жителей страны. В сети пост Илона Маска многие раскритиковали: на него ответили Владимир Зеленский и многие украинские чиновники. Маска обвинили в том, что он действует в интересах России.