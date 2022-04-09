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    Вход на могилу Жириновского на Новодевичьем кладбище открыли для посетителей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Вход на территорию Новодевичьего кладбища, где накануне
    состоялись похороны Владимира Жириновского, вновь открыт для всех желающих
    почтить память политика.

    Прощание с Владимиром Жириновским прошло накануне в Москве.
    Проститься с одним из ярчайших политиков современности в Колонный зал Дома
    Союзов пришли коллеги и друзья. Здесь же побывал и президент Владимир Путин.

     Владимир Жириновский умер в 6 апреля после
    борьбы с коронавирусом. Последние два месяца жизни лидер ЛДПР находился в
    больнице. Врачи диагностировали у него обширное поражение легких.

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