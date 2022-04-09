Вход на могилу Жириновского на Новодевичьем кладбище открыли для посетителей

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Вход на территорию Новодевичьего кладбища, где накануне
состоялись похороны Владимира Жириновского, вновь открыт для всех желающих
почтить память политика.
Прощание с Владимиром Жириновским прошло накануне в Москве.
Проститься с одним из ярчайших политиков современности в Колонный зал Дома
Союзов пришли коллеги и друзья. Здесь же побывал и президент Владимир Путин.
Владимир Жириновский умер в 6 апреля после
борьбы с коронавирусом. Последние два месяца жизни лидер ЛДПР находился в
больнице. Врачи диагностировали у него обширное поражение легких.
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