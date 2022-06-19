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ВГА Херсонщины сообщила о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом

ВГА Херсонщины сообщила о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом
Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Херсонская область готова к запуску пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом он в эфире «Соловьев LIVE» заявил глава местной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

Крым собирается до 1 июля открыть автобусное сообщение с освобожденными регионами юга Украины. С 1 июля в тестовом режиме начнет действовать пассажирское железнодорожное сообщение.

«Техническое состояние железнодорожных путей проверено и они готовы к пропуску поездов», – заявил Сальдо.

В настоящее время ведется работа по восстановлению железнодорожного сообщения с полуостровом. Из России «поступает помощь в виде тепловозов», отметил глава ВГА Херсонской области, выразив надежду на скорую поставу железнодорожных вагонов.

железнодорожное сообщение Крым херсонская область
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