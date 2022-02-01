Вьетнамские журналисты Soha нашли «ахиллесову пяту» НАТО в Черном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен вмешиваться в случае военной эскалации на Украине, пишет вьетнамский портал Soha, передает корреспондент «Народных Новостей». Однако, если западный военный блок все-таки решится на военные маневры в Черном море, он столкнется с большими проблемами.

США и некоторые европейские страны Североатлантического альянса активно укрепляют обороноспособность Украины, поставляя Киеву оружие. Параллельно они подчеркивают, что не намерены вмешиваться в случае обострения в Донбассе.

Несмотря на официальные заявления, пишут авторы материала, существует вероятность ввода войск Альянса в регион. Так, флот НАТО может попытаться войти в акваторию Черного моря близ берегов России у побережья Крыма.

Впрочем, этот шаг со стороны Запада приведет к нарушению Конвенции Монтре, которая ограничивает передвижение военных кораблей для нечерноморских стран через пролив Босфор. Так, документ устанавливает лимит на прохождение судов с тоннажем более 45 000 тонн. Это эквивалентно трем-четырем эсминцам и одному-двум фрегатам.

Если военные корабли НАТО все-таки проникнут в зону запрета доступа, проигнорировав международное морское право, они столкнутся с эшелонированной российской обороной, которая значительно укрепилась после 2014 года. В частности, Крым охраняют береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и другие. Также за безопасность региона отвечают подлодки проекта 636.3 «Варшавянка».

В случае обострения военной обстановки, Россия мгновенно мобилизует Черноморский флот, насчитывающий порядка 50 надводных кораблей, шесть подлодок. В первую очередь флот заблокирует проход по Керченскому проливу.

Поэтому, пришли к выводу вьетнамские аналитики, НАТО крайне скована в своих действиях в Черном море. Конвенция Монтре в этом смысле стала настоящей «ахиллесовой пятой» для флота Альянса, ведь нарушение положений этого международного документа приведет к резкой и жесткой реакции Москвы.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях ✅ ВКонтакте ✅ Одноклассники ✅ Telegram ✅ Яндекс.Дзен

загрузка...