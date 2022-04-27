Ветеринар Цыпленков рекомендовал не поворачиваться спиной к бродячим собакам

«Как только вы побежите, она попытается догнать и укусить. Лучше к чему-нибудь прижиматься, стоять и точно не поворачиваться спиной. Нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть», — подчеркнул ветеринар.