Ветеринар Цыпленков рекомендовал не поворачиваться спиной к бродячим собакам

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Человек может спастись от нападения бродячих собак, если не будет поворачиваться к ним спиной или пытаться убежать, сообщил ветеринар Евгений Цыпленков.
Специалист отметил, что собаки боятся угроз смерти. Поэтому при нападении следует вооружиться камнем или палкой, передает NEWS.ru.
«Как только вы побежите, она попытается догнать и укусить. Лучше к чему-нибудь прижиматься, стоять и точно не поворачиваться спиной. Нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть», — подчеркнул ветеринар.
Эксперт считает, что для защиты людей от бродячих собак необходимо участие государственных органов. Они должны заниматься регулировкой численности бездомных животных, а также их отловом и стерилизацией. Так, кастрированные кабели становятся менее агрессивными.