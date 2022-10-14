Противоречивая политика «разнообразия», которую проводит Пентагон в последнее время, влечет за собой крайне негативные последствия.
Как сообщает ИА REX, ветераны Вооруженных сил США, принимавшие участие в боевых действиях на территории Ирака и Афганистана, раскрыли неудобную правду о пропаганде ЛГБТ в американской армии.
«Разнообразие — это еще один способ разделить и контролировать массы. Это ничего не дает военному», — сказал один из военнослужащих в интервью Fox News Digitial.
По его словам, обучение политкорректности отвлекает солдат от боевой подготовки. Усугубляется ситуация тем, что из-за политики Пентагона армия столкнулась с рекордным оттоком кадров.