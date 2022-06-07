«Ветеранские вести» и «Ассамблея народов Евразии» стали партнерами

В ходе форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и Автономной некоммерческой организацией в сфере содействия просвещению и информированию населения «Ветеранские вести». Свои подписи под соглашением поставили Генеральный секретарь «Ассамблеи народов Евразии» Андрей Бельянинов и Председатель правления «Ветеранских вестей» Вячеслав Калинин.