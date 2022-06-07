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«Ветеранские вести» и «Ассамблея народов Евразии» стали партнерами

«Ветеранские вести» и «Ассамблея народов Евразии» стали партнерами
ИА «Ветеранские вести»

3 июня 2022 года в Общественной палате Российской Федерации прошел Международный форум народной дипломатии, в ходе которого состоялось 11 панельных сессий, пленарное заседание и деловой фуршет.

В ходе форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и Автономной некоммерческой организацией в сфере содействия просвещению и информированию населения «Ветеранские вести». Свои подписи под соглашением поставили Генеральный секретарь «Ассамблеи народов Евразии» Андрей Бельянинов и Председатель правления «Ветеранских вестей» Вячеслав Калинин.

Стороны договорились об усилении взаимодействия, направленного на углубление партнерских отношений между народами разных стран и развитие международных связей.

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