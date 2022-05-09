Ветеран Второй мировой войны из США присоединился к онлайн-конференции «Бессмертный полк»

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Гражданин США и ветеран Второй мировой войны Альфред Корби принял участие в «Бессмертном полку». В Соединенных Штатах мероприятие прошло в формате онлайн-конференции.
Корби родился в Нью-Джерси и отправился на войну в возрасте 18 лет. На фронте он прослужил три года, занимаясь авиамеханикой.
«Я имею честь участвовать в “Бессмертном полку”. И я присоединяюсь к вам, отдавая дань памяти ветеранам войны, чье мужество и самоотверженность победили зло нацизма», — отметил Корби.
Ветеран также выразил надежду, что Россия и США смогут «возродить дух Эльбы». Совместные усилия, по его словам, помогут двум великим государствам работать на благо общих интересов человечества.
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