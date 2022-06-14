Ветеран ВС США Хейворд: поставки комплексов Javelin обернулись проблемами для ВСУ

Поставки на Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin оказались неэффективны, так как солдаты ВСУ не умеют обращаться с иностранным вооружением, сообщил ветеран Вооруженных сил США Марк Хейворд.
В комментарии для The Washington Post он отметил, что с начала поставок ПТРК на Украину неоднократно появлялась информация о неисправности систем. Как выяснилось позднее, проблемой были не дефекты, а попытки солдат освоить Javelin при помощи онлайн-переводчика.
По словам Хейворда, комплексы Javelin значительно капризнее аналогов. Для их работы необходимы батареи и аргоновый охлаждающий агент. Более того, в комплект ПТРК входит 258-страничная инструкция на английском языке.