Ветеран ВОВ Лыткин поддержал Путина и одобрил спецоперацию на Украине

Ветеран ВОВ Лыткин поддержал Путина и одобрил спецоперацию на Украине Новости
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Ветеран Великой Отечественной войны Иван Лыткин публично поддержал президента России Владимира Путина, который на прошлой неделе объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Ветеран прокомментировал ситуацию вокруг Украины. Он также прошелся по американским властям, которые, по его словам, действуют по принципу Адольфа Гитлера.

«У нашего порога, у нашего дома враг вновь подошел к нам. И вновь вступаем в бой по защите нашей Родины. Я благодарю нашего президента, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина за то, что он издал указ о начале боевых действий по защите новых украинских народных республик», — подчеркнул Иван Лыткин.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Минобороны подчеркнул, что удары осуществляются только по объектам военной инфраструктуры. Минобороны России предложило присвоить участникам специальной военной операции статус ветерана.

 
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