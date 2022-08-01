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Ветеран военной разведки назвал сроки уничтожения переданных Украине американских РСЗО HIMARS

Ветеран военной разведки назвал сроки уничтожения переданных Украине американских РСЗО HIMARS
wikipedia.org / Sgt. Jacob Harrer / Общественное достояние

Украинская армия уже в ближайшее время может лишиться переданных из США реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил полковник Рустем Клупов.

По словам ветерана военной разведки, соответствующую задачу ВС РФ выполнят уже к середине сентября. Такие сроки он объяснил аналогией с противокорабельными ракетными комплексами Harpoon, ранее уничтоженными на Украине, передает ИА SM-News.  

«К началу июля уже доложили о том, что уничтожены четыре пусковые установки, они универсальные. И несколько складов с Harpoon. Соответственно, когда была поставлена задача, с середины апреля до середины июля, она была выполнена», — разъяснил Клупов.

Он подчеркнул, что системе разведки и поражения понадобилось три месяца на достижение цели. Так как первые удары с применением HIMARS фиксировались в середине июня, к середине сентября эти системы могут быть уже ликвидированы.

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