Ветеран военной разведки назвал сроки уничтожения переданных Украине американских РСЗО HIMARS

Украинская армия уже в ближайшее время может лишиться переданных из США реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил полковник Рустем Клупов.
По словам ветерана военной разведки, соответствующую задачу ВС РФ выполнят уже к середине сентября. Такие сроки он объяснил аналогией с противокорабельными ракетными комплексами Harpoon, ранее уничтоженными на Украине, передает ИА SM-News.
«К началу июля уже доложили о том, что уничтожены четыре пусковые установки, они универсальные. И несколько складов с Harpoon. Соответственно, когда была поставлена задача, с середины апреля до середины июля, она была выполнена», — разъяснил Клупов.
Он подчеркнул, что системе разведки и поражения понадобилось три месяца на достижение цели. Так как первые удары с применением HIMARS фиксировались в середине июня, к середине сентября эти системы могут быть уже ликвидированы.