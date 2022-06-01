Ветеран разведки Шнякин рассекретил зарплаты боевиков «Азова»

«Их зарплата во время боевых действий от $5 тысяч до $20 тысяч в месяц (то есть от 300 тысяч рублей до 1,2 млн рублей — Прим. Ред.). Зависит от должности и специализации. Но это не главное. Если футболист забил гол, ему дают премию. У них такая же система: подбил БТР, убил противника — держи премию», — объяснил Шнякин.