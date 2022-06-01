Боевики нацбатальона «Азов»* (против членов организации в РФ возбуждены уголовные дела) получают большие зарплаты за участие в боевых действиях. Об этом рассказал полковник Службы внешней разведки в отставке, бывший член Совфеда Валерий Шнякин.
На подготовку украинских силовиков тоже требовалось немало средств. Например, некоторые их татуировки оценивались в 30-50 тысяч долларов. Зарплата «Азовцев» тоже большая, пишет «Комсомольская правда».
«Их зарплата во время боевых действий от $5 тысяч до $20 тысяч в месяц (то есть от 300 тысяч рублей до 1,2 млн рублей — Прим. Ред.). Зависит от должности и специализации. Но это не главное. Если футболист забил гол, ему дают премию. У них такая же система: подбил БТР, убил противника — держи премию», — объяснил Шнякин.
По оценкам ветерана разведки, «Азовцев» насчитывалось около трех тысяч человек. За два месяца спецоперации перед ними образовался долг в размере 200 млн долларов. Но киевские власти решили дать им отсидеться на мариупольском комбинате, чтобы в случае ликвидации денег не выплачивать, заключил Шнякин.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела