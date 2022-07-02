Ветеран «Альфы»: страх и алчность мотивируют украинских солдат к сопротивлению под Бахмутом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили приказ бороться за каждый метр земли. По расчетам Киева, это должно привести к изматыванию российских бойцов. Такого мнения придерживается президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.
В настоящий момент главные бои в рамках кампании происходят в районе Лисичанска, где в огневом окружении оказались крупные силы ВСУ. Те украинские части, которые удалось вывести из закрывающегося «котла», концентрируются в районе Бахмута, который готовят к длительной и очень серьезной обороне ввиду его стратегического значения.
Солдаты ВСУ, по словам Филатова, удерживаются на позициях деньгами и страхом — в случае бегства или невыполнения приказов их могут сурово наказать.
«Операция идет уже четыре месяца, противник делает ставку на изматывание российских сил. Поэтому держатся за каждый квадратный метр — такая тактика. Плюс мотивация, она смешанная: противник психологически настроен сопротивляться. А также есть материальный фактор. <…>. Это отдельный мотиватор — ненависть ко всему русскому», — рассказал ветеран «Альфы».
Если украинские войска станут массово оставлять города и населенные пункты, то это станет прежде всего политическим поражением Киева. Таким образом, политика здесь определяет военные решения.
Ранее о грядущих боях за Бахмут высказывался и полковник запаса Михаил Ходаренок. По его словам, продвижение союзных сил к Славянску и Краматорску после освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) очевидно.
Ближайшие союзные силы, представленные «ЧВК Вагнера», находятся в нескольких километрах юго-восточнее Бахмута. Осуществляется подготовка к прорыву украинской эшелонированной обороны, подобная которой некогда была выстроена в районе Попасной. И на фоне продвижения российских подразделений Киев стягивает в населенный пункт все больше.