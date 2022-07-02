Ветеран «Альфы»: страх и алчность мотивируют украинских солдат к сопротивлению под Бахмутом

В настоящий момент главные бои в рамках кампании происходят в районе Лисичанска, где в огневом окружении оказались крупные силы ВСУ. Те украинские части, которые удалось вывести из закрывающегося «котла», концентрируются в районе Бахмута, который готовят к длительной и очень серьезной обороне ввиду его стратегического значения.