Новости0

Ветеран «Альфы» назвал применение «Лепестков» попыткой ВСУ сделать Донбасс непригодным для жизни

Ветеран «Альфы» назвал применение «Лепестков» попыткой ВСУ сделать Донбасс непригодным для жизни
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Применение запрещенных противопехотных мин демонстрирует реальные цели украинских войск в Донбассе, заявил глава Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Так он прокомментировал для NEWS.ru случаи использования в Донецкой Народной Республике мин ПФМ-1 «Лепесток».

«Для нацистов задача номер один — территорию, занятую нашими войсками, сделать непригодной для жизни в ближайшем будущем в плане зданий и нанести как можно больше вреда самому населению», — отметил собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что украинские военные отравляли воду в колодцах, отступая из города Попасная на западе ЛНР. Для этого они использовали дизельное топливо.

ВСУ гончаров ДНР Донбасс спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.