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“Ветер свободы”: почему звезды позируют обнаженными в инстаграме*

"Ветер свободы": почему звезды позируют обнаженными в инстаграме*

Эмили Ратаковски

Французский Vogue отметил, что звезды инстаграма* в последнее время активно публикуют фотографии в обнаженном виде, назвав это “ветром свободы” в соцсети. Если Эмили Ратаковски подобные снимки публикует регулярно, то Кендалл Дженнер недавно впервые за долгое время порадовала подписчиков откровенным фото: на нем обнаженная модель загорает у бассейна. 12 июля Бритни Спирс, в свою очередь, опубликовала фотографии, на которых она купается полностью обнаженной в своем бассейне.

Кендалл ДженнерКендалл ДженнерБритни Спирс Бритни Спирс Эмили РатаковскиЭмили Ратаковски

Авторы Vogue уверены, что за этим скрывается нечто большее, чем просто тренд. Фото в обнаженном виде стали символом борьбы женщин за свои права. Так, Ратаковски годами была привержена праву женщин на самоопределение в отношении своего тела. Регулярно появляясь обнаженной в своих социальных сетях, она давала понять, что это синоним женской силы. Для Бритни же такие фото стали символом обретения свободы от опеки, за что она боролась 13 лет.

Эмили Ратаковски

Бритни Спирс

И этим список звезд, которые используют такие фото в качестве манифеста или послания к публике, не исчерпывается. Например, Хилари Дафф так прокомментировала свое появление в обнаженном виде на обложке журнала Women’s Health в мае этого года:

Я горжусь своим телом. Я горжусь тем, что у меня родилось трое детей. Я стала спокойнее относиться к изменениям, которые произошли с моим телом. Я также хочу, чтобы люди знали, что тут поработал визажист, чтобы кожа светилась, и мне помогли занять выгодную позу для кадра.

Хилари ДаффХилари ДаффБелла ХадидБелла ХадидГвинет ПэлтроуГвинет Пэлтроу

Эшли Грэм также публиковала фото в обнаженном виде во время беременности, а после того, как стала мамой, — чтобы откровенно рассказать о принятии своего тела.

Эшли ГрэмЭшли Грэм

Паулина Поризкова буквально “сломала” интернет своими фотографиями в обнаженном виде в прошлом году, выступив против того, что “сексуальность и нагота приветствуются в юности женщины, но осуждаются в зрелости”.

Паулина ПоризковаПаулина Поризкова

Я медленно пришла к принятию своей сексуальности. Если бы это не осуждалось, я фотографировалась бы обнаженной каждый день,

— говорила Холли Берри в интервью Vogue в 2010 году.

Холли БерриХолли БерриКейт ХадсонКейт ХадсонХайди КлумХайди Клум

Тенденцию поддерживают и некоторые отечественные звезды. Например, фотографии в обнаженном виде публикуют Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова, Ксения Собчак и другие.

Любовь ТолкалинаЛюбовь ТолкалинаКсения СобчакКсения СобчакВарвара ШмыковаВарвара Шмыкова

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

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