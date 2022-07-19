“Ветер свободы”: почему звезды позируют обнаженными в инстаграме*

Эмили Ратаковски

Французский Vogue отметил, что звезды инстаграма* в последнее время активно публикуют фотографии в обнаженном виде, назвав это “ветром свободы” в соцсети. Если Эмили Ратаковски подобные снимки публикует регулярно, то Кендалл Дженнер недавно впервые за долгое время порадовала подписчиков откровенным фото: на нем обнаженная модель загорает у бассейна. 12 июля Бритни Спирс, в свою очередь, опубликовала фотографии, на которых она купается полностью обнаженной в своем бассейне.

Кендалл Дженнер Бритни Спирс Эмили Ратаковски

Авторы Vogue уверены, что за этим скрывается нечто большее, чем просто тренд. Фото в обнаженном виде стали символом борьбы женщин за свои права. Так, Ратаковски годами была привержена праву женщин на самоопределение в отношении своего тела. Регулярно появляясь обнаженной в своих социальных сетях, она давала понять, что это синоним женской силы. Для Бритни же такие фото стали символом обретения свободы от опеки, за что она боролась 13 лет.

И этим список звезд, которые используют такие фото в качестве манифеста или послания к публике, не исчерпывается. Например, Хилари Дафф так прокомментировала свое появление в обнаженном виде на обложке журнала Women’s Health в мае этого года:

Я горжусь своим телом. Я горжусь тем, что у меня родилось трое детей. Я стала спокойнее относиться к изменениям, которые произошли с моим телом. Я также хочу, чтобы люди знали, что тут поработал визажист, чтобы кожа светилась, и мне помогли занять выгодную позу для кадра.

Хилари Дафф Белла Хадид Гвинет Пэлтроу

Эшли Грэм также публиковала фото в обнаженном виде во время беременности, а после того, как стала мамой, — чтобы откровенно рассказать о принятии своего тела.

Эшли Грэм

Паулина Поризкова буквально “сломала” интернет своими фотографиями в обнаженном виде в прошлом году, выступив против того, что “сексуальность и нагота приветствуются в юности женщины, но осуждаются в зрелости”.

Паулина Поризкова

Я медленно пришла к принятию своей сексуальности. Если бы это не осуждалось, я фотографировалась бы обнаженной каждый день,

— говорила Холли Берри в интервью Vogue в 2010 году.

Холли Берри Кейт Хадсон Хайди Клум

Тенденцию поддерживают и некоторые отечественные звезды. Например, фотографии в обнаженном виде публикуют Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова, Ксения Собчак и другие.

Любовь Толкалина Ксения Собчак Варвара Шмыкова

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