Ветер сдул американский истребитель F-16 с палубы авианосца «Гарри Трумэн»

Истребитель F-18 Super Hornet ВМС США упал с палубы авианосца «Гарри Трумэн» из-за плохой погоды. Об это указывается в заявлении американских военно-морских сил, также сообщается, что инцидент произошел 8 июля.
«Истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу 1, улетел за борт авианосца “Гарри Трумэн” по причине внезапно обрушившейся на Средиземное море штормовой погоды», — рассказали американские военные.
Инцидент случился, когда авианосец пополнял запасы в море. Во время операции один из моряков получил ранение, но сейчас его состояние стабильно и угрозы жизни нет. Упавший в воду истребитель удалось поднять, и корабль готов к продолжению выполнения совей миссии.