Ветер сдул американский истребитель F-16 с палубы авианосца «Гарри Трумэн»

Инцидент случился, когда авианосец пополнял запасы в море. Во время операции один из моряков получил ранение, но сейчас его состояние стабильно и угрозы жизни нет. Упавший в воду истребитель удалось поднять, и корабль готов к продолжению выполнения совей миссии.