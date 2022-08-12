«Вести Севастополь» стали новым партнером Медиагруппы «Патриот»

«Мы всегда относимся с интересом и вниманием к новостной повестке Крыма, поэтому здорово, что все больше местных СМИ присоединяются к нашей медиагруппе. Уверен, что нас ждет продуктивная работа на благо нашей Родины», — добавил глава медиагруппы Николай Столярчук.