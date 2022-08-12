«Вести Севастополь» стали новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Один из ведущих информационных ресурсов Крымского полуострова «Вести Севастополь» и Медиагруппа «Патриот» объявили о начале сотрудничества.
Новостное агентство освещает события в Крыму и Севастополе, предоставляя читателям проверенную информацию. Шеф-редактор сайта «Вести Севастополь» Юлия Киндсфатер отметила, что редакция планирует обмениваться эксклюзивным контентом с Медиагруппой «Патриот» на постоянной основе.
«Мы всегда относимся с интересом и вниманием к новостной повестке Крыма, поэтому здорово, что все больше местных СМИ присоединяются к нашей медиагруппе. Уверен, что нас ждет продуктивная работа на благо нашей Родины», — добавил глава медиагруппы Николай Столярчук.
Медиагруппа «Патриот» ранее объявила о начале совместной работы с изданием «PROkhab.ru» из Хабаровского края. Стороны запланировали обмен эксклюзивным контентом.