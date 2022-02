Вещи, которые захламляют кухню

Решила как-то навести порядок на кухне, избавиться от всех лишних вещей. Затея оказалась довольно сложной, и осуществить ее помогло правильное планирование.

Сначала я сделала анализ и составила список лишних вещей на кухне, а затем стала действовать. Но как определить, что именно захламляет пространство? Поделюсь с вами несколькими хитростями, которые помогли мне полностью преобразить кухню и сделать ее более просторной.

© Pixabay

Уборка кухни: избавляемся от лишних вещей

Специи с истекшим сроком годности

Упрощать свою жизнь решила с сортировки всех пакетиков с приправами. Достав все специи с укромных уголков и шкафчиков, обнаружила, что половина из них уже давно отпраздновала 10-летний юбилей. В некоторых пакетах даже образовалась моль. Не сомневаясь, такие приправы отправила в мусорное ведро.

© Pixabay

Старые полотенца

Скажу честно, собралась внушительная стопка старых полотенец, которые, хотя и чистые, но на вид малопривлекательные. Избавившись от них, чувствуешь себя свободно, легко. Исчезает ощущение бедности, когда трясешься за каждую копейку и экономишь на самом примитивном.

Вещи, оставшиеся в коробках

Какой раз убеждаюсь, что чаще всего спонтанно можно купить лишь бесполезные вещи. Пару сервизов в коробках, набор фужеров и хрустальных бокалов, которые долгие годы ждали своего часа, вскоре увидят своих новых хозяев. Я уже даже знаю, кому пригодится эта красивая посуда. Ну вот, подарок готов! Останется лишь красиво его упаковать.

© Pixabay

Старые губки и щетки

Если у вас маленькая кухня, то обилие старых мочалок для мытья посуды будет ее только захламлять. Легко даже по внешнему виду определить, какие из них уже давно свое отжили. Парочку из скопившихся у меня губок и щеток оставила — они еще пригодятся. А остальные ушли в мусорное ведро.

Однотипная бытовая техника

Приходилось ли вам когда-нибудь получать одинаковые подарки? В моей жизни такое случалось. Если внимательно прошерстить все шкафчики, то можно найти пару электрочайников, блендеров и мясорубок. Конечно, они могут стать отличным подспорьем, когда сломается то, чем вы пользуетесь постоянно. Но пока вы ждете этого момента, кухня превращается в склад бытовой техники.

В моем случае кое-что решила отвезти родителям, ведь лучше, когда устройство используется, чем когда лежит мертвым грузом. А остальную технику отправила в кладовую.

Вот так, приложив усилия, можно навести порядок, сделать уборку и обустроить кухню по своему желанию. После выполненной работы чувствуешь полное удовлетворение и легкость.

