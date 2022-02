Есть такая одежда и типы тканей, которые нельзя стирать в стиральной машине. Это может повредить и саму вещь, и вывести из строя технику. Делюсь списком этих вещей, чтобы стирка была качественной и безопасной.

Вещи, которые нельзя стирать в стиральной машине

Перед тем, как стирать вещь в стиральной машинке, я обязательно изучаю этикетку. Ведь далеко не каждый предмет одежды можно стирать в машинке, при высоких оборотах барабана или отжимать в центрифуге. Это может повредить не только саму вещь, но и вывести из строя технику.

Несколько раз у меня тоже случались казусы при стирке. Но стиральная машинка не сломалась, что очень радует. Потому я решила поделиться с вами списком того, что нельзя стирать в стиральной машинке. Для некоторых вещей больше подойдет щадящая ручная стирка и бережный отжим.

Одежда с бусинами и бисером, камнями и стразами, с пайетками и нашивками

Одежда с россыпью бисера или мелких бусин, с инкрустацией стразами, с обилием металлических элементов, заклепками или шипами может повредить сам барабан стиральной машины. Уже сам этот декор может привести вещь в негодность. Волокна ткани могут порваться, мелкие острые элементы зацепят нити. А если бусины или камешки оторвутся, они легко могут попасть в фильтр и забить его, или отправиться дальше в сливную систему.

Кожаная одежда, обувь и аксессуары

Даже деликатная стирка вещей и специальные режимы, предназначенные для особых тканей, не гарантируют бережное обращение с натуральной кожей. Кожа или замша тоже может прийти в негодность из-за стирки в стиральной машине и при высоких температурах. Обувь и сумки из кожи лучше вымыть вручную, вытереть насухо и просушить. А кожаную одежду стоит отдать в химчистку. От интенсивной стирки кожа может потрескаться или порваться. От горячей воды она станет очень жесткой, загрубеет и потеряет первоначальный оттенок.

Очень мелкие детские вещи

Такие мелочи, как трусики, носочки и пинетки для младенцев тоже нельзя стирать в стиральной машине. Но, впрочем, здесь есть выход из положения. Чтобы не допустить попадания таких мелких предметов в сливной шланг или вентиляционное отверстие, их нужно сложить все вместе в специальный сетчатый мешок для стирки. И помните, что детские вещи всегда нужно стирать отдельно от взрослых и со специальным моющим средством.

Одежда, на которой собралась шерсть домашних питомцев

Если в вашем доме живет кошка или собака, возьмите за правило обязательно вычищать одежду от их шерсти перед стиркой. Ведь от воздействия воды и кручения в барабане шерсть сваляется и может засорить фильтры и слив. Тщательно вытряхивайте вещи, чистите их щеткой или удаляйте шерсть специальной липкой лентой перед тем, как постирать одежду.

Проще соблюдать эти нехитрые правила, чтобы не допустить не только порчи вещей, но и поломки самой стиральной машины.

