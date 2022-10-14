Вес самой тяжелой костистой рыбы в мире превысил 2,5 тысячи килограммов

Длина тела рыбы составила 3,59 метра. Возможной причиной ее смерти ученые называют ее столкновение с килем лодки. Специалисты намерены продолжить работу над изучением редкого представителя морской фауны.

Один из таких экземпляров удалось найти возле португальского острова Фаял. Оказалось, что морская обитательница весила 2744 кг и стала самой тяжелой костистой рыбой в мире, передает Planet Today .

Речь идет о гигантской рыбе-солнце. Они появляются на свет размером с попкорн, а впоследствии вырастают до гигантских размеров.

Самую тяжелую в мире костистую рыбу обнаружили в Азорском архипелаге у берегов Португалии. Ее вес превысил отметку в две тонны.