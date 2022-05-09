Весь мир замер: Путин отправил сигнал Западу в своем выступлении в честь Дня Победы

«Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. За безопасность нашей Родины — России», — обратился Путин к военнослужащим, ветеранам и всем россиянам.