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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Великой Победы и произнес речь на Красной площади. Российский лидер напомнил о значении 9 Мая для каждого россиянина, важности борьбы с новыми проявлениями нацизма, а также планах НАТО, которые сорвала РФ.
«Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. За безопасность нашей Родины — России», — обратился Путин к военнослужащим, ветеранам и всем россиянам.
Российский лидер отметил, что в нашей стране нет ни одной семьи, которую не затронула Великая Отечественная война, которая не оплатила высочайшую цену победы. Об этом красноречиво напоминает нескончаемый поток «Бессмертного полка». Наследники победителей свято чтут жертву своих предков и их завет сохранить мир.
«Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», — заявил Путин.
Именно поэтому, констатировал российский лидер, Москва всегда выступала за создание глобальной системы безопасности на условиях взаимного паритета. Соответствующие конкретные предложения РФ направила Западу в конце 2021 года, однако их отвергли, поскольку у западных политиков были совсем другие планы: новый виток эскалации в Донбассе, вторжение в Крым, вероятное вооружение Киева ядерным оружием. Запад собирался стянуть кольцо, созданное вокруг нашей страны, но Москва разрушила эти планы.
«Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — отметил президент.
Одними из главных бенефициаров милитаризации Украины, давления на Россию были США, которые считают себя страной с исключительными правами. Вашингтон оказывает колоссальное давление на свои европейские сателлиты, унижая суверенные страны ЕС, предпочитающие этого не замечать. Однако с Россией подобное невозможно, поскольку она никогда не откажется от своих ценностей — любви к Родине, традиций, исторической памяти, уважения к другим народам и культурам.
Судя по всему, поделился наблюдениями российский лидер, Запад решил «отменить» тысячелетние общечеловеческие ценности. Но это не помешает России помнить обо всех народах, которые бок о бок сражались с советскими воинами.
«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую Победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий — американцев, англичан, французов — участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм», — подчеркнул Путин.
Сегодня ополченцы Донбасса вместе с российской армией сражаются за свою землю, чтобы избежать возрождения глобального неонацизма.
«Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам», — сказал президент.
Также российский лидер отметил, что гибель любого русского офицера или солдата — невосполнимая утрата для страны. Государство не забудет их вклад, поэтому дети погибших и раненых офицеров получат господдержку. Соответствующий указ уже подписан главой государства.
Сегодня, когда на Красной площади собрались тысячи военнослужащих разных национальностей можно уверенно констатировать: у Запада не получилось расколоть единство России.
«Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою, прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья. И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа», — считает верховных главнокомандующий.
Сегодня именно российские военные защищают все то, за что отдали жизни их предки. Мы — потомки того великого поколения – сумели сохранить их ценности.
«Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным Вооруженным силам! За Россию! За Победу! Ура!»
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Победы.