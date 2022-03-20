Весь мир прозрел: как Запад уничтожил свою репутацию действиями против РФ

«Финансовые санкции против России нанесли очень сильный удар по Западу, причем, в первую очередь, репутационный. Нам пытаются нарисовать картину, что мир сплотился против России. В действительности же весь мир делает выводы — если вы помещаете свои резервы в западные долговые бумаги или держите деньги в банках этих государств, то вы их можете потерять в считанное мгновение», — пояснил специалист.