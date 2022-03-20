Весь мир прозрел: как Запад уничтожил свою репутацию действиями против РФ

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Финансовые санкции, введенные против
России, сильно ударили по самому Западу, в первую очередь, репутационно. Однако
грубые действия по «заморозке» российских счетов и изъятию недвижимости
показали всему миру, что верховенства закона там нет, отметил экономист Василий
Колташов в разговоре с корреспондентом «Народных Новостей».
В Китае осудили антироссийские санкции,
подчеркнув, что они не являются инструментом решения проблем. Наоборот, введение
ограничений вместо урегулирования
спорных моментов равносильно «тушению огня дровами».
Кроме того, в Пекине также
подчеркнули, что под санкции попадают
даже спортсмены, культура, искусство, сфера развлечений, даже кошки и деревья.
Еще одна важная проблема — без оснований замораживаются активы российских
граждан за рубежом.
Подобные действия нанесли серьезный удар
по репутации Запада, подчеркивает экономист Василий Колташов. То, что активы в
западных банках не в безопасности, увидел весь мир.
«Финансовые санкции против России нанесли очень сильный удар по Западу, причем, в первую очередь, репутационный. Нам пытаются нарисовать картину, что мир сплотился против России. В действительности же весь мир делает выводы — если вы помещаете свои резервы в западные долговые бумаги или держите деньги в банках этих государств, то вы их можете потерять в считанное мгновение», — пояснил специалист.
Последние события показали, что в этих
странах закон не первичен, и нет гарантий, что у кого-либо не отнимут имущество
«по щелчку пальца».
«Выясняется, что резервы государств, собственность их кампаний, частных лиц находится в полной небезопасности. Это колоссальный урок, который Запад дал остальному миру», — добавил собеседник НН.
Эта риторика, по словам эксперта,
обернулась для Запада настоящей катастрофой. Мир же не консолидирован против
России, а сопереживает ей, теперь он понимает, что правил больше нет.
«Они сделали вывод, что не нужно принадлежать к западному лагерю, который вас ограбит в нужный ему момент. Китай заинтересован, чтобы санкции сняли, поскольку и сам может попасть под санкционные удары. В Китае понимают, с кем Россия ведет борьбу, никакого одобрения неонацизма с их стороны нет», — подчеркнул Колташов.
В заключение собеседник «Народных Новостей»
констатировал, что Запад не ведет открытую войну военным путем, а действует
политэкономически и пытается втянуть в нее всех.
«Удар наносится по всем, без разницы. Но ни животные, ни ученые, ни торговые фирмы ни в чем не виноваты, никто не виноват. Эта тотальная война красиво называется “санкциями”», — подытожил он.