Политолог, общественный деятель, журналист, первый заместитель председателя партии «За Правду» Александр Казаков прокомментировал прошедшую встречу президента США Джо Байдена с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
Байден в ходе своего ближневосточного турне посетил Саудовскую Аравию и провел переговоры с принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Американский президент напомнил принцу, что не отказывается от обвинений в его адрес по вопросу убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Международна яперсса отметила, что подобное высказывание сильно охладило общий настрой сторон. Казаков высказался о ситуации в своем Telegram-канале и отметил, что слушать нужно было вовсе не Байдена с его обвинениями.
«Надо было слушать и слышать Бен Салмана, наследного принца. Он сказал, что Путин — единственный человек, который выполнил не только те договорённости, которые были положены на бумагу и скреплены подписями, но даже те, о которых договорились устно и без свидетелей. Все же понимают, что меньше, чем американцам, можно верить только британцам», — написал Казаков.
Он подчеркнул, что президент ФР Владимир Путин делами не раз доказывал, что сотрудничество с ним заслуживает доверие, а вот сего оппонентами — нет, приведя в пример оскандалившегося бывшего британского премьера Бориса Джонсона.