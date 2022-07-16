Верят только Путину: Байден совершил промах в Саудовской Аравии

«Надо было слушать и слышать Бен Салмана, наследного принца. Он сказал, что Путин — единственный человек, который выполнил не только те договорённости, которые были положены на бумагу и скреплены подписями, но даже те, о которых договорились устно и без свидетелей. Все же понимают, что меньше, чем американцам, можно верить только британцам», — написал Казаков.