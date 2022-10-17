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Веру Брежневу заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Меладзе

Веру Брежневу заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Меладзе
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Недавно экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала фото без обручального кольца, причем снимок появился на фоне слухов о кризисе в отношениях между ней и супругом Константином Меладзе.

По данным некоторых СМИ, на разлад в звездном семействе повлияла спецоперация на Украине, но точно ничего неизвестно об отношениях Меладзе и Брежневой. Однако недавно певица опубликовала в соцсети фото, на котором позирует с женщиной, а на руке отсутствует обручальное кольцо, пишет «Экспресс газета».

«Встреча с самим собой истинным, это единственное, что имеет значение в нашей жизни», — подписала снимок Брежнева.

Ранее сообщалось, что Брежнева перебралась в Италию несколько месяцев назад. В Московской области она отказалась от прописки. Сейчас бывшая участница «ВИА Гры» редко выходит на связь с поклонниками и фанатами.

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