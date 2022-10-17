Веру Брежневу заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Меладзе

По данным некоторых СМИ, на разлад в звездном семействе повлияла спецоперация на Украине, но точно ничего неизвестно об отношениях Меладзе и Брежневой. Однако недавно певица опубликовала в соцсети фото, на котором позирует с женщиной, а на руке отсутствует обручальное кольцо, пишет «Экспресс газета».