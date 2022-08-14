Веру Брежневу и Константина Меладзе считают предателями и в России, и на Украине

Приходько потребовала, чтобы у Брежневой и Меладзе отобрали все украинские награды и приобретенную в Киеве недвижимость. Она предложила включить в черный список Брежневу, Валерия и Константина Меладзе, Светлану Лободу и Ани Лорак.