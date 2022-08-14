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Веру Брежневу и Константина Меладзе считают предателями и в России, и на Украине

Веру Брежневу и Константина Меладзе считают предателями и в России, и на Украине
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинская певица Вера Брежнева вместе со своим супругом Константином Меладзе зря пошли против России. В итоге их объявили предателями с обеих сторон, сообщает «Царьград».

Брежнева уехала из России в знак протеста против спецоперации. И недавно она попала в украинский «расстрельный список», коллега певицы из соседней старны Анастасия Приходько объявила Брежневу и Меладзе предателями, потребовав наказать звездную пару.

Поводом для критики стало то, что Брежнева не уехала из России в 2014 году. Она продолжила выступать перед «агрессивными русскими».

Приходько потребовала, чтобы у Брежневой и Меладзе отобрали все украинские награды и приобретенную в Киеве недвижимость. Она предложила включить в черный список Брежневу, Валерия и Константина Меладзе, Светлану Лободу и Ани Лорак.

Ранее стало известно, что певица Вера Брежнева решила окончательно покинуть Россию и не возвращаться. Об этом информирует телеканал «360».

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