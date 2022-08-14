Веру Брежневу и Константина Меладзе считают предателями и в России, и на Украине

Украинская певица Вера Брежнева вместе со своим супругом Константином Меладзе зря пошли против России. В итоге их объявили предателями с обеих сторон, сообщает «Царьград».
Брежнева уехала из России в знак протеста против спецоперации. И недавно она попала в украинский «расстрельный список», коллега певицы из соседней старны Анастасия Приходько объявила Брежневу и Меладзе предателями, потребовав наказать звездную пару.
Поводом для критики стало то, что Брежнева не уехала из России в 2014 году. Она продолжила выступать перед «агрессивными русскими».
Приходько потребовала, чтобы у Брежневой и Меладзе отобрали все украинские награды и приобретенную в Киеве недвижимость. Она предложила включить в черный список Брежневу, Валерия и Константина Меладзе, Светлану Лободу и Ани Лорак.
Ранее стало известно, что певица Вера Брежнева решила окончательно покинуть Россию и не возвращаться. Об этом информирует телеканал «360».