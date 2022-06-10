Вертолет с гражданами Турции на борту пропал без вести на севере Италии

По данным изданий, вертолет вылетел из города Лукка в направлении Тревизо. Сотрудники экстренных служб Италии начали поисково-спасательную операцию. СМИ не уточнили личности тех, кто находился на борту воздушного судна, но отметили, что в вертолете летели сотрудники турецкой компании Eczacibasi. Согласно имеющейся информации, иностранные граждане прибыли в Италию для участия в торговой ярмарке.