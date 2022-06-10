Вертолет с гражданами Турции на борту пропал без вести на севере Италии

Вертолет пропал без вести в районе Модены на севере Италии. На борту воздушного судна находились семеро человек, среди которых были граждане Турции, сообщает The Washington Post со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным изданий, вертолет вылетел из города Лукка в направлении Тревизо. Сотрудники экстренных служб Италии начали поисково-спасательную операцию. СМИ не уточнили личности тех, кто находился на борту воздушного судна, но отметили, что в вертолете летели сотрудники турецкой компании Eczacibasi. Согласно имеющейся информации, иностранные граждане прибыли в Италию для участия в торговой ярмарке.