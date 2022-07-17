Вертикальные ящики для сна появятся в офисах компаний Японии

Необычная разработка японских ученых позволит сотрудникам офисов поспать стоя прямо во время рабочего дня.
Для этого специалисты придумали вертикальный ящик для сна Nap Box. С помощью выступов внутри изделия обеспечивается удобное положение тела. Благодаря поддержке головы, коленей и спины человек не может упасть, пишет Bloomberg.
Отмечается, что в Японии широко распространена практика дневного сна: на рабочем месте, в транспорте и других общественных местах. Дело в том, что местные жители — настоящие трудоголики, поэтому испытывают хроническую усталость.
Новую разработку уже представила мебельная компания Itoki Corp. Цена и сроки поставки вертикальных кроватей Nap Box на данный момент не известны.