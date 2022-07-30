Вероятные территории подтоплений в Мурманской области обозначили на карте

Таким образом обозначили границы 22 подобных мест, находящихся в районах рек Роста, Кола и Варзуга. Их можно найти по желанию на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра, заявила глава Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.