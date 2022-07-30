Вероятные территории подтоплений в Мурманской области обозначили на карте

Дорожная карта по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями на 2022-2024 годы» ведется в Мурманском регионе.
Как пишет сетевое издание «Мурманский вестник», такая карта предусматривает сотрудничество областных ведомств для создания полного и точного перечня недвижимости. Росреестр при помощи областного министерства природных ресурсов занимается ведением учета границ мест затопления и подтопления в зоне Кольского Заполярья.
Таким образом обозначили границы 22 подобных мест, находящихся в районах рек Роста, Кола и Варзуга. Их можно найти по желанию на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра, заявила глава Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.
Данные о местах затопления и подтопления необходимы при планировании развития территорий, например, для освоения земель под жилищную застройку. Точные сведения об особых условиях использования земельных участков позволят значительно снизить риск возникновения ЧС и стихийных бедствий.