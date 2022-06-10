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Вернувшийся из Донбасса депутат Милонов сравнил иностранных наемников с педофилами

Вернувшийся из Донбасса депутат Милонов сравнил иностранных наемников с педофилами
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, недавно вернувшийся из Донбасса, сравнил иностранных наемников, которых приговорили к смертной казни в ЛДНР, с педофилами. Парламентарий подчеркнул, что пока не готов призывать к смягчению наказания для осужденных.

Милонов посетил недавно освобожденные территории, где требовалась административная помощь, пишет Общественная Служба Новостей. При этом депутат успел записаться добровольцем и несколько суток пробыл артиллеристом на передовой. 

«Когда есть враг – то решение может быть только одно: уничтожить врага. Ты не казнишь его, ты уничтожаешь врага, иначе он уничтожит тебя и твоих близких. Можно понять людей, которые потеряли близких, детей», — добавил депутат. 

Виталий Милонов назвал наемников ужасными людьми, у которых на руках кровь десятков детей. 

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RusNewsToday24
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