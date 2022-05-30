Вернувшихся с Украины росгвардейцев встретили в Ленинградской области

Торжественная встреча бойцов Росгвардии, которые вернулись после выполнения задач в ходе специальной военной операции на Украине, прошла в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-центре Северо-Западного округа ведомства.
Росгвардейцев встречали сослуживцы и родственники. Бойцов поздравили с успешным выполнением задач. Отличившимся также вручили награды.
Военнослужащие выполнили боевые задачи по предотвращению атак на войсковые и гуманитарные колонны. Бойцы нанесли врагу значительный урон в живой силе и технике, а также задержали большое число киевских радикалов и разминировали освобожденные населенные пункты.
Украинские националисты ранее взяли в заложники мирных граждан Донбасса на точках размещения ВСУ. Об этом сообщил телеканал «360».