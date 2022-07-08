Вернувшаяся в РФ Манижа со слезами на глазах пригласила фанатов на «Неотменяемый концерт»

Вернувшаяся в Россию певица Манижа опубликовала в личном Telegram-канале со слезами на глазах записала обращение к своим фанатам. Исполнительница высказала благодарность публике за поддержку после отмены концерта в Москве в Главclub. Данное мероприятие должно было состояться сегодня, 8 июля.