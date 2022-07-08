Вернувшаяся в РФ Манижа со слезами на глазах пригласила фанатов на «Неотменяемый концерт»

Вернувшаяся в Россию певица Манижа опубликовала в личном Telegram-канале со слезами на глазах записала обращение к своим фанатам. Исполнительница высказала благодарность публике за поддержку после отмены концерта в Москве в Главclub. Данное мероприятие должно было состояться сегодня, 8 июля.
«Я читаю все поздравления, уже уревелась! Надо собираться на концерт», — отметила певица.
После этого Манижа позвала поклонников на «Неотменяемый концерт», который пройдет 8 июля, в рамках 30-летия певицы. Выступление исполнительницы будет транслироваться в соцсетях и YouTube-каналах. Начало запланировано на 20:00 (Мск).
Отметим, после начала специальной военной операции по защите Донбасса Манижа открыто раскритиковала действия России и уехала во Францию. Но позже певица вернулась на Родину и призналась в любви к стране.