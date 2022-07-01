Вернувшаяся на Украину Лобода намекнула на скорый выход нового трека

Украинская певица Светлана Лобода несколько месяцев пребывала в депрессивном состоянии после начала спецоперации по защите Донбасса. Однако недавно звезда намекнула на скорый выход новых треков. Намек, вернувшаяся на родину, исполнительница подкрепила публикацией фотографии с гитарой, передает CT news.
«Начинаю вспоминать былые увлечения, которые приносили радость», — подписала публикацию Лобода.
Отметим, не так давно исполнительница вернулась на Украину. Однако после начала спецоперации России певица продолжительное время находилась в Европе.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что журналисты узнали, кто является тайным спонсором Светланы Лободы.