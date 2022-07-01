Вернувшаяся на Украину Лобода намекнула на скорый выход нового трека

Украинская певица Светлана Лобода несколько месяцев пребывала в депрессивном состоянии после начала спецоперации по защите Донбасса. Однако недавно звезда намекнула на скорый выход новых треков. Намек, вернувшаяся на родину, исполнительница подкрепила публикацией фотографии с гитарой, передает CT news.