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Вернувшаяся на Украину Лобода намекнула на скорый выход нового трека

Вернувшаяся на Украину Лобода намекнула на скорый выход нового трека
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинская певица Светлана Лобода несколько месяцев пребывала в депрессивном состоянии после начала спецоперации по защите Донбасса. Однако недавно звезда намекнула на скорый выход новых треков. Намек, вернувшаяся на родину, исполнительница подкрепила публикацией фотографии с гитарой, передает CT news.

«Начинаю вспоминать былые увлечения, которые приносили радость», — подписала публикацию Лобода.

Отметим, не так давно исполнительница вернулась на Украину. Однако после начала спецоперации России певица продолжительное время находилась в Европе.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что журналисты узнали, кто является тайным спонсором Светланы Лободы.

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