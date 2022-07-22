Вернуться не удастся: сколько заработала в России сбежавшая певица Наргиз

В ситуации с Наргиз радует только одно. Вернуться ей не удастся. Ее возраст превысит 100 лет и даже оставаясь долгожителем она вряд ли продолжит концертную деятельность. Но ее пример «благодарной звезды» не единичен. И сколько еще таких, кто возможно вскоре вновь заблистает на российской сцене. Ведь жить без российских гонораров ой как тяжело тем баловням судьбы, которые ради своих капризов готовы предать Родину.