Вернуться не удастся: сколько заработала в России сбежавшая певица Наргиз

Они не остались, но считают, что им тут должны. Так называемые «звезды» российского шоу-бизнеса, выступившие с критикой Специальной военной операции и покинувшие нашу страну, продолжают будоражить общественность. Не хватает им не только прежнего хайпа, но и гонораров, получаемых от нас с вами.
Типичным представителем из числа перебежчиков выступает Наргиз. Гражданка США, ворвавшаяся на российскую сцену в 2013 году после провала на американском X-Factor, она быстро попала в оборот продюсеров и стала получать многомиллионные гонорары за выступления.
Композитор и продюсер Максим Фадеев, с которым проработала Наргиз с 2014 по 2019 год, привел певицу к гонорарам в 1,5-2 миллиона рублей с концерта, а в «плодовитые» месяцы могла заработать и 10 миллионов. Быстро появилась и московская квартира. В общем грех на жизнь жаловаться. Обычный россиянин, живущий во Владимирской и Тульской области, вряд ли может мечтать о такой зарплате в год.
Но легкие деньги начали губить певицу. В 2019 году купающаяся в деньгах российских фанатов Наргиз заявила, что никогда не перевезет своих детей из США, потому как в России она чувствует себя небезопасно, а ее дочь считает, что Россия – «это мафия». Появилось пристрастие к алкоголю. По ее словам, начала ведьмовать…
А в феврале 2022 года оказалась среди тех, кто раскритиковал действия российских властей по проведению СВО. После ряда резких заявлений она была задержана в московском аэропорту Домодедово, а затем депортирована в Узбекистан с запретом на въезд в Россию до 2072 года.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остаётся верна своей гражданской позиции», – заявил ее адвокат.
Покинув нашу страну она с «благодарностью» отметила кормившую ее общество: «Друзья мои, я наконец-то нахожусь в цивилизованном мире, где свободно работают абсолютно все соцсети, где есть все для развития и процветания нашего человеческого блага».
Воевать с нашей страной на информационном пространстве Наргиз продолжает все в тех же «цивилизованных» соцсетях, блокируя подписчиков недовольных ее антироссийской позицией.
В ситуации с Наргиз радует только одно. Вернуться ей не удастся. Ее возраст превысит 100 лет и даже оставаясь долгожителем она вряд ли продолжит концертную деятельность. Но ее пример «благодарной звезды» не единичен. И сколько еще таких, кто возможно вскоре вновь заблистает на российской сцене. Ведь жить без российских гонораров ой как тяжело тем баловням судьбы, которые ради своих капризов готовы предать Родину.
Именно для таких «личностей» необходимо законодательно закрепить процесс возвращения. Например, определить что большую часть гонораров они обязаны сдавать в бюджет государства на социальные нужды. Ввести формат как это было в СССР, когда причитается конкретный стабильный гонорар, а все что сверху идет государству.
Выступления перед миллионном советских мигрантов в Израиле могут кормить многих, но и там уже чувствуется «надоедание» российских комиков и певцов. У нас уже есть иноагенты, так и подобные псевдопатриоты должны иметь законодательно закрепленное обозначение и восприниматься обществом соответственно.
Бредихин Антон Викторович – политолог, кандидат исторических наук