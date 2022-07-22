Новости0

Вернуться не удастся: сколько заработала в России сбежавшая певица Наргиз

Вернуться не удастся: сколько заработала в России сбежавшая певица Наргиз
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Они не остались, но считают, что им тут должны. Так называемые «звезды» российского шоу-бизнеса, выступившие с критикой Специальной военной операции и покинувшие нашу страну, продолжают будоражить общественность. Не хватает им не только прежнего хайпа, но и гонораров, получаемых от нас с вами.

Типичным представителем из числа перебежчиков выступает Наргиз.  Гражданка США, ворвавшаяся на российскую сцену в 2013 году после провала на американском X-Factor, она быстро попала в оборот продюсеров и стала получать многомиллионные гонорары за выступления.

Композитор и продюсер Максим Фадеев, с которым проработала Наргиз с 2014 по 2019 год, привел певицу к гонорарам в 1,5-2 миллиона рублей с концерта, а в «плодовитые» месяцы могла заработать и 10 миллионов. Быстро появилась и московская квартира. В общем грех на жизнь жаловаться. Обычный россиянин, живущий во Владимирской и Тульской области, вряд ли может мечтать о такой зарплате в год.

pxhere.com
pxhere.com

Но легкие деньги начали губить певицу. В 2019 году купающаяся в деньгах российских фанатов Наргиз заявила, что никогда не перевезет своих детей из США, потому как в России она чувствует себя небезопасно, а ее дочь считает, что Россия – «это мафия». Появилось пристрастие к алкоголю. По ее словам, начала ведьмовать…

А в феврале 2022 года оказалась среди тех, кто раскритиковал действия российских властей по проведению СВО. После ряда резких заявлений она была задержана в московском аэропорту Домодедово, а затем депортирована в Узбекистан с запретом на въезд в Россию до 2072 года.

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остаётся верна своей гражданской позиции», – заявил ее адвокат.

 globallookpress/Anton Gyngazov
globallookpress/Anton Gyngazov

Покинув нашу страну она с «благодарностью» отметила кормившую ее общество: «Друзья мои, я наконец-то нахожусь в цивилизованном мире, где свободно работают абсолютно все соцсети, где есть все для развития и процветания нашего человеческого блага».

Воевать с нашей страной на информационном пространстве Наргиз продолжает все в тех же «цивилизованных» соцсетях, блокируя подписчиков недовольных ее антироссийской позицией.

В ситуации с Наргиз радует только одно. Вернуться ей не удастся. Ее возраст превысит 100 лет и даже оставаясь долгожителем она вряд ли продолжит концертную деятельность. Но ее пример «благодарной звезды» не единичен. И сколько еще таких, кто возможно вскоре вновь заблистает на российской сцене. Ведь жить без российских гонораров ой как тяжело тем баловням судьбы, которые ради своих капризов готовы предать Родину.

vk.com / Антон Викторович Бредихин
vk.com / Антон Викторович Бредихин

Именно для таких «личностей» необходимо законодательно закрепить процесс возвращения. Например, определить что большую часть гонораров они обязаны сдавать в бюджет государства на социальные нужды. Ввести формат как это было в СССР, когда причитается конкретный стабильный гонорар, а все что сверху идет государству.

Выступления перед миллионном советских мигрантов в Израиле могут кормить многих, но и там уже чувствуется «надоедание» российских комиков и певцов. У нас уже есть иноагенты, так и подобные псевдопатриоты должны иметь законодательно закрепленное обозначение и восприниматься обществом соответственно.

Бредихин Антон Викторович – политолог, кандидат исторических наук

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.