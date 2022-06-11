Верка Сердючка выступила для военных в киевском метро

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Однако не все представители шоу-бизнеса одобрили решение Москвы помочь республикам Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны украинских силовиков. В их числе оказались Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Глеб Пьяных, Максим Галкин и многие другие.