Верка Сердючка выступила для военных в киевском метро

Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, возобновил концертную деятельность. Недавно артист спел для украинских военных в киевском метро.
Данилко не покинул Украину после начала специальной операции России в защиту Донбасса, как это сделали многие звезды. Он остался жить в Киеве.
Недавно в прессе появилась информация, что вокалист снова начал выступать. Так, например, он спел в киевском метро для украинских военных, пишет «MK».
Напомним, Данилко запрещен въезд на территорию РФ. Сам исполнитель не скрывает, что данная новость его не расстроила.
Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Однако не все представители шоу-бизнеса одобрили решение Москвы помочь республикам Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов со стороны украинских силовиков. В их числе оказались Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Глеб Пьяных, Максим Галкин и многие другие.