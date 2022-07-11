Верка Сердючка в прямом эфире устроила провокацию против России в поддержку ВСУ

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верки Сердючки, в очередной раз спел «раша гудбай», ругался матом и показывал оскорбительные жесты во время выступления на онлайн-фестивале Atlas Online, передает Telegram-канал «Культурная прачечная».
По информации источника, Сердючка выкрикивала оскорбления в адрес руководства России, а на форме ее танцевального коллектива были сделаны нецензурные антироссийские лозунги. При этом, на поляне перед самой сценой Сердючка расположила инсталляцию в виде неприличного жеста.
В свою очередь организаторы Atlas Online заявили, что все заработанные средства будут направлены на поддержку ВСУ.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Верка Сердючка изменила текст своей песни ради антироссийской провокации в Амстердаме.