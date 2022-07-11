Верка Сердючка в прямом эфире устроила провокацию против России в поддержку ВСУ

По информации источника, Сердючка выкрикивала оскорбления в адрес руководства России, а на форме ее танцевального коллектива были сделаны нецензурные антироссийские лозунги. При этом, на поляне перед самой сценой Сердючка расположила инсталляцию в виде неприличного жеста.