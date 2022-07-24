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Верка Сердючка отметилась новой русофобской кричалкой

Верка Сердючка отметилась новой русофобской кричалкой
globallookpress.com/Alexander Keltik/Russian Look

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, представил новый антироссийский лозунг на потеху украинской публики.

Данилко славится своими резкими высказываниями против России, а также заявлениями прямо во время концертов. Накануне артист снова отличился во время благотворительного концерта в Киеве.

«Украина понад усе!» — сказал певец, что в переводе означает «Украина превыше всего».

Также Данилко начал выкрикивать новую русофобскую кричалку, которая понравилась зрителям. Украинцы начали повторять ее за исполнителем и радостно пританцовывать вместе с любимым артистом.

Данилко за резкие высказывания критиковали уже не только бывшие поклонники, но и представители российского шоу-бизнеса. Многих удивила позиция Верки Сердючки, которая раньше без зазрения совести зарабатывала в ныне «недружественной» стране.

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RusNewsToday24
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