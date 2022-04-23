Верка Сердючка высказалась о 50-летнем запрете на въезд в Россию

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Украинский певец Андрей Данилко, получивший популярность благодаря образу Верки Сердючки, отреагировал на 50-летний запрет на посещение России. Он убежден, что у него еще есть шанс пройтись по Красной площади.
Данилко был включен в черный список, как и многие другие артисты. Так, например, в перечне оказались вокалистка Светлана Лобода, певец Макс Барских и блогер Антон Птушкин.
Исполнитель хита «Все будет хорошо» отметил, что является самой старой звездой из этого списка. Однако наличие в нем доктора Евгения Комаровского его переубедило.
«Сначала расстроился, а потом подсчитал и понял — у меня, в принципе, есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади», — выказался он.
Данилко подчеркнул, что не намерен вешать нос после запрета на посещение России. Он добавил, что посмотрел все интересные места в этой стране, передает «СтарХит».