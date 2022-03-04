Верка Сердючка тайно приезжала в Россию ради выступлений на корпоративах

Украинский исполнитель Андрей Данилко, хорошо известный широкой аудитории по образу Верки Сердючки, тайно гастролировал по России. Артист давал концерты на корпоративах и частных вечеринках бизнесменов.

Данилко почти перестал появляться на сцене с 2018 года. Насыщенный рабочий график негативно сказался на здоровье музыканта, из-за чего тому пришлось объявить об окончании концертной деятельности. Однако даже после такого заявления певец делал исключения для некоторых российских бизнесменов, которые хотели видеть Верку Сердючку на своих закрытых мероприятиях.

«Андрей Данилко точно приезжал в Россию несколько раз. Образ Верки Сердючки любят у нас в стране и при возможности заказывают его выступления. А то, что о них не знает широкая общественность, так это вполне логично. Такие концерты делаются в частном порядке для ограниченного количества зрителей. Очень богатых людей, а все мы знаем эти места: Рублевка и так далее», — рассказал партнер одного из российских концертных агентств Кирилл Чибисов в интервью Woman.ru.

Собеседник издания добавил, что Данилко бывал в России даже в 2020 и 2021 годах. Передвижения Верки Сердючки оставались незамеченными, поскольку она вместе с группой путешествует на поезде, стараясь не привлекать к себе внимание, уточнил Чибисов.

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