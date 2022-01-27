Верка Сердючка исполнила песню украинских коллаборантов

Верка Сердючка исполнила песню украинских коллаборантов Новости
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Певец и актер Андрей Данилко, который получил широкую известность благодаря образу Верки Сердючки, неприятно поразил зрителей исполнением незапланированных строк во время концерта. Он спел о лидере и организаторе националистического движения на Западной Украине Степане Бандере.

Артист стал одним из участников новогоднего шоу в одном из крупнейших концертных залов Киева — Дворце «Украина». После того как все номера были показаны, а артисты получили цветы, Данилко неожиданно для присутствующих запел в микрофон. Музыкант исполнил песню украинских коллаборантов «Батько наш Бандера». Позднее Верка Сердючка прокомментировала заключительный эпизод своего выступления.

«Очень символично, что мне (Верке Сердючке. — Прим. ред.) 30 лет. И нашей незалежной Украине тоже 30 лет», — приводит слова Данилко «Царьград».

Выбранная исполнителем песня союзников фашистских нацистов в годы Великой Отечественной войны оставила разочарованными многих поклонников Верки Сердючки.

Этот образ Данилко создал в 1991 году и последние три десятка лет успешно гастролировал с ним не только в пределах Украины, но и в России, где фигуру Бандеры не считают примером для воспевания.

 
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