Верховный суд ДНР признал виновными наемников из Марокко и Британии

Верховный суд ДНР признал виновными в наемничестве и других преступлениях гражданина Марокко и двоих британцев, сообщает RT.
Суд в Донецкой Народной Республике признал виновными граждан Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.