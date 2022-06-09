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Верховный суд ДНР признал виновными наемников из Марокко и Британии

Верховный суд ДНР признал виновными наемников из Марокко и Британии
pexels.com

Верховный суд ДНР признал виновными в наемничестве и других преступлениях гражданина Марокко и двоих британцев, сообщает RT.

Суд в Донецкой Народной Республике признал виновными граждан Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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