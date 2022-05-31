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Верховная рада выступила за введение санкций против патриарха Кирилла

Верховная рада выступила за введение санкций против патриарха Кирилла
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты Верховной рады одобрили идею о введении санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил член парламента Алексей Гончаренко.

Инициативу поддержали 292 парламентария. Также предложено ввести ограничения в отношении митрополита Иллариона, возглавляющего отдел внешних церковных связей РПЦ.

«Срок – десять лет. Это решение должен рассмотреть СНБО», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

Патриарх Кирилл ранее выразил надежду на сохранение единства православных людей России и Украины. По его словам, «духи злобы поднебесной» пытаются сделать так, чтобы между верующими пролегла пропасть, передает RT.

Верховная рада патриарх кирилл санкции Украина
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RusNewsToday24
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